La Vita in Diretta indaga sul Castello delle Cerimonie (Di martedì 8 settembre 2020) La Vita in Diretta Real Time presta il fianco, Rai 1 affonda: la nuova stagione de La Vita in Diretta si è aperta ieri con il lancio di un’inchiesta, che il programma condotto da Alberto Matano ha deciso di portare avanti per chiarire quanto avvenuto lo scorso mese a La Sonrisa, set de Il Castello delle Cerimonie. L’allarme Coronavirus scattato nella struttura ricettiva di Sant’Antonio Abate, che avrebbe portato anche al decesso di Rita Greco, vedova del defunto “boss” don Antonio Polese, non sarebbe stato gestito in modo corretto. Nella puntata di ieri Matano ha presentato il caso, spiegando che ad inizio agosto in un “famoso ristorante vicino Napoli“, dopo alcuni eventi pubblici, vengono riscontrati trenta casi di ... Leggi su davidemaggio

matteosalvinimi : La nostra domenica pugliese non si ferma: seguiteci in diretta da Taranto. Alle poltrone di Pd e 5Stelle rispondiam… - matteosalvinimi : Buonasera Amici, ora in diretta su @primocanale. Lunga vita alle emittenti locali e al loro grande contributo per l… - VaneIncontrada : Carlo: “Scusa Vanessa cosa dicevi?” Vanessa: “Dicevo Carlo che non può esistere una vita senza musica” ???? Besitos… - PortaSud : «Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta… - quifranciacorta : «Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta… -