La sposa è ubriaca, scoppia la rissa durante il matrimonio: amiche picchiate davanti agli invitati, arriva la polizia (Di martedì 8 settembre 2020) Quando il matrimonio finisce in rissa tra la sposa e le sue amiche, tutte ubriache. È successo a Swansea, la seconda città del Galles, nel Regno Unito, nel fine settimana appena trascorso. Bere fino a crollare è un’abitudine del resto assai diffusa quelle parti nel weekend ma a questo matrimonio hanno proprio esagerato e, oltretutto, nessuno degli invitati ha tentato di dividere le litiganti ma è dovuta intervenire la polizia per riportare l’ordine. La scena è stata immortalata in un video pubblicato sui social, in cui si vede la sposa avventarsi su alcune amiche, tra cui una che non sembra in grado di difendersi a causa della sbornia. Altre invitate, tra cui anche una damigella, sono state ... Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (La sposa è ubriaca, scoppia la rissa durante il matrimonio: amiche picchiate davanti agli invitati, arriva la poli… - FQMagazineit : La sposa è ubriaca, scoppia la rissa durante il matrimonio: amiche picchiate davanti agli invitati, arriva la poliz… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Rissa con la sposa ubriaca durante la festa di nozze, amiche picchiate davanti agli invitati in Galles: arriva la poliz… - francobus100 : Rissa con la sposa ubriaca durante la festa di nozze, amiche picchiate davanti agli invitati in Galles: arriva la p… - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Rissa con la sposa ubriaca durante la festa di nozze, amiche picchiate davanti agli invitati in Galles: arriva la poliz… -