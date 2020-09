La Roma saluta Schick: dal super acquisto alla cessione al Leverkusen (Di martedì 8 settembre 2020) Doveva essere sulla carta il grande acquisto della Roma per rispondere alla cessione di Mohamed Salah al Liverpool. Nell'estate 2017 i giallorossi riuscirono a piazzare il colpo Patrik Schick. L'attaccante ceco, messosi in evidenza con la Sampdoria, aveva convinto la Juventus ad acquistarlo, ma dopo le visite mediche l'accordo sfumò. Ecco dunque il via libera ai capitolini che investirono ben 42 milioni di euro. A distanza di tre anni lo stesso Schick lascia la Roma, seppur con sensazioni decisamente diverse rispetto al suo arrivo. Inizialmente la squadra giallorossa doveva essere lo scalino ideale per crescere. Ora è un club da lasciare per provare a rilanciarsi altrove.caption id="attachment 922799" align="alignnone" width="1024" Schick ... Leggi su itasportpress

