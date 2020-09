La Regione Lazio pagherà le spese legali per la famiglia di Willy (Di martedì 8 settembre 2020) ROMA – “La Regione Lazio si impegna a pagare le spese legali nel procedimento per la morte di Willy. Non lasceremo da sola la famiglia di questo ragazzo scomparso, a cui ci uniamo in questo momento difficile”. Lo ha reso noto ieri il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Leggi su dire

RegioneLazio : 'La Regione Lazio si impegna a pagare le spese legali nel procedimento per la morte di Willy. Non lasceremo da sola… - borghi_claudio : @RiccardoDiofebi @insistente_ @gilardisil Prego, buona lettura. - eleonor31151952 : RT @Iperbole_: La Regione Lazio pagherà le spese legali alla famiglia di #WillyMonteiro. Un gesto dal grande significato per testimoniare… - cristalaltea : RT @paolaokaasan: @borghi_claudio Come con le mascherine fantasma pagate e mai arrivate, poi anche i camici mai consegnati! Però i magistra… - PanaIdeas : giro d'Italia in 20 tappe: una per regione. Un antico borgo immerso nella quiete della campagna romana con un incan… -