La raccolta fondi per aiutare la famiglia di Willy (Di martedì 8 settembre 2020) Willy Fonteiro Duarte lavorava nell’Hotel Degli Amici come aiuto cuoco. Anche i suoi colleghi sono – come familiari e amici – scioccati per quanto accaduto e spendono solo belle parole per lui, che era parte di una grande famiglia anche sul posto di lavoro. Oltre a questo lo staff dell’hotel ha deciso di lanciare una raccolta fondi Willy a favore della famiglia vittima di questa terribile tragedia tramite la propria pagina Facebook. LEGGI ANCHE >>> Colleferro, parlano i parenti di Mario Pincarelli: «Scritte tante sciocchezze su un bravo ragazzo» La raccolta fondi Willy I titolari dell’hotel dove lavorava apprezzavano Willy e il modo concreto che hanno ... Leggi su giornalettismo

