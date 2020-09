La ministra Lamorgese lancia l'allarme: 'Le imprese in difficoltà stanno chiedendo aiuto alla mafia' (Di martedì 8 settembre 2020) "Ci sono imprenditori che cercano di far fuori la concorrenza appoggiandosi ai capitali mafiosi". L'allarme lo lancia la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, ospite alla festa nazionale del Pd, e ... Leggi su globalist

"Ci sono imprenditori che cercano di far fuori la concorrenza appoggiandosi ai capitali mafiosi". L'allarme lo lancia la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, ospite alla festa nazionale del Pd, e ...

In corso il vertice con la ministra Lamorgese, Fedriga, prefetti, questore e sindaci

TRIESTE - È in corso in Prefettura a Trieste un vertice sul tema migranti con la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese. All'incontro stanno partecipando, tra gli altri, il presidente del Friuli Ven ...

