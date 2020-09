La meditazione in movimento di “Ksama” di Daniele Salvitto (Di martedì 8 settembre 2020) Domenica 13 settembre al Chiostro del Carmine per Festival Danza Estate. Uno spettacolo dove la pratica fisica incontra nel corpo quella dell’Ashtanga Yoga. Per un gesto artistico e spirituale straordinariamente profondo Leggi su ecodibergamo

vincelancini : yoga, meditazione, vipassana#Tecar L'energia giusta crea movimento! - GlsNln : Viaggio nel mondo dell’Mma. Intervista a Luigi Di Francia: “Arti marziali, meditazione in movimento” - genxxsec : Viaggio nel mondo dell’Mma. Intervista a Luigi Di Francia: “Arti marziali, meditazione in movimento” -

Insolito Monte Caio: Trekking & Yoga nel Parco dei Cento Laghi.

Perchè Trekking e Yoga? Yoga dal sanscrito significa unione. Unione tra corpo, mente, fisico, ma non solo. Nella filosofia yogica si dissolve il concetto di dualità e l'uomo è parte della natura. Prat ...

Migliorare il benessere psicofisico con l’Anusara Yoga

L’Anusara Yoga è una disciplina nata alla fine degli anni 90’ come sintesi personale del percorso formativo all’interno dello yoga tradizionale, per opera di John Friend. Uno approccio simile lo si pu ...

