“La Lega ha voluto mettere AL primo piano un candiTato”: il video del leghista Generoso Cusano (Di martedì 8 settembre 2020) Generoso Cusano, detto Gino, è il capolista in provincia di Avellino della Lega Salvini Premier in vista delle regionali del prossimo 20 e 21 settembre: qualche giorno fa è stato intervistato da CittàdiAriano.it e ha presentato il suo programma per le regionali. Ma un estratto video dell’intervista sta facendo furore per un altro motivo, la dialettica “doppiamenta” particolare di Cusano, che ha una spiccatissima inflessione dialettale: “Prima l’italiano” commenta qualcuno, e ancora: “Poi tice che uno non tivent simpatizzant lechista. Cusano è immio cantitat”, sottolinea un altro imitando la cadenza di Cusano. Altri ricordano che abbiamo avuto Razzi in parlamento, quindi non ... Leggi su nextquotidiano

borghi_claudio : Se fosse stata la Lega ad ordinare mascherine e banchi per decine di milioni a ditte fantasma senza impianti nè dip… - matteosalvinimi : Taranto, emozionato. Questa piazza è un onore per me, grazie di cuore. Chi sceglie la Lega il 20 e 21 settembre sce… - marcodimaio : Senza vergogna ancora una volta #Salvini si scaglia contro @TeresaBellanova e la definisce una 'pugliese indegna'.… - bladistic : @Mau_Zaccaria @teoxandra @Noiconsalvini @matteosalvinimi Quindi fatela finita. La lega crea odio e violenza, se… - bernattore : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Se qualcuno al governo pensa di reintrodurre la Legge Fornero, come Lega faremo le barricate. #Tg2Post -

Ultime Notizie dalla rete : “La Lega Javier Tebas: «La Liga vale più di Messi o di un club, questa è la mia regola» Corriere della Sera