La leader dell’opposizione bielorussa Maria Kolesnikova è scomparsa (Di martedì 8 settembre 2020) (foto: Sergei Bobylev/Tass/Getty Images)Non ci sono ancora notizie certe su cos’è accaduto a Maria Kolesnikova, una delle tre politiche che ricoprono il ruolo da leader dell’opposizione bielorussa (le altre due sono Svetlana Tikhanovskaya e Olga Kovalkova). La tv di stato e l’agenzia di stampa russa Tass riportano che, nella notte tra il 7 e l’8 settembre, Kolesnikova sarebbe stata arrestata mentre tentava di raggiungere l’Ucraina, mentre per il sito locale Tut.by – che ricostruisce l’accaduto in base al racconto di una testimone oculare – sarebbe stata rapita intorno alle 10 di mattina del 7 settembre in prossimità del museo di arte nazionale di Minsk. L’unica circostanza che sembra trovare un maggiore riscontro, almeno stando a ... Leggi su wired

