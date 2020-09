La Francia ha deciso di dimezzare la quarantena a 7 giorni: per i virologi di Macron basta così (Di martedì 8 settembre 2020) Il consiglio scientifico della Francia ha dato il via libera alla riduzione da quattordici a sette giorni della durata dell'isolamento per le persone risultate positive al coronavirus: è quanto ... Leggi su globalist

