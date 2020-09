La Francia ha deciso di dimezzare il periodo di quarantena da 14 giorni a 7 (Di martedì 8 settembre 2020) A comunicare la decisione ci ha pensato oggi Olivier Ve’ran, ministro della Salute francese, ai microfoni del canale radio France Inter.. Stando al parere del Consiglio scientifico del paese «si è più contagiosi nei primi cinque giorni» calcolati da quando appaiono i sintomi o si registra la positività al tampone. La decisione entrerà in vigore in Francia a partire da venerdì in maniera formale, in occasione del «consiglio Difesa» così che ci sia ancora «un po’ di tempo per consultare altri esperti sull’attuazione della misura». LEGGI ANCHE >>> Il primo bambino positivo al coronavirus in un asilo di Pergine Valsugana: cosa succede ora Francia, quarantena da 14 a 7 giorni ... Leggi su giornalettismo

