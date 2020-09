La Formula 1 annuncia il lancio del suo secondo campionato di esports (Di martedì 8 settembre 2020) La Formula 1 ha annunciato il lancio del suo secondo campionato di esports. La F1 Mobile Racing esports Series è cominciata ieri, lunedì 7 settembre, e i campionati di qualificazione si svolgeranno lungo i prossimi tre mesi. I migliori giocatori di ciascuno dei campionati mensili si qualificheranno per le finali, che saranno caratterizzate da un torneo della durata di nove giorni che determinerà il campione inaugurale della F1 Mobile Racing esports Series. L’azienda gestisce anche la F1 esports Series, che sarà presentata da Aramco per la sua quarta stagione. Nel maggio 2019, la Ferrari è stata la decima e ultima squadra a unirsi alla serie di esports. Il dottor Julian Tan, ... Leggi su esports247

