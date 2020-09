La folle corsa poi il salto nel vuoto. In rete la scena spericolata di Tom Cruise (senza controfigura) durante le riprese di “Mission: Impossible 7”. (Di martedì 8 settembre 2020) Tom Cruise si è lanciato a tutta velocità su una rampa costruita ad hoc per girare una delle scene del prossimo episodio della fortunata saga cinematografica “Mission Impossible” prossima al suo settimi episodio. Una rincorsa in moto prima di una salto nel vuoto, tutto senza controfigure. Tom Cruise non è nuovo a questo genere di imprese, sempre per uno dei Mission Impossibile, aveva girato una scena appeso all’esterno di un aereo in volo. L'articolo La folle corsa poi il salto nel vuoto. In rete la scena spericolata di Tom Cruise (senza ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : folle corsa La folle corsa poi il salto nel vuoto. In rete la scena spericolata di Tom Cruise (senza controfigura)… Il Fatto Quotidiano Alla Targa Cecina è un Palazzi pigliatutto, al Campaciocchi resta solo la corsa podistica

Quest’anno, per la prima volta, le gare della storica manifestazione si sono disputate a porte chiuse al campo d’atletica di via Aldo Moro CECINA. Con la doppietta del rione Palazzi (MiniTarga e Targ ...

Happy hour, troppa folla agli Archi. Arriva la polizia e controlla il locale

ANCONA - In troppi, tutti accalcati per l’happy hour, preoccupati più di riempire il bicchiere che di mantenere le distanze di sicurezza per limitare i rischi di contagio da coronavirus. Erano in tant ...

