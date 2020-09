La “Figazza luxury” è la pizza più costosa del mondo: 2000 euro. Ma perché? (Di martedì 8 settembre 2020) “Se le inventano di tutte”. Ed è proprio così. Stavolta siamo in quel di Vicenza e l’occasione è la famosa fiera orafa locale. L’occasione per cosa? Per l’invenzione di quella che con tutta probabilità è la pizza più costosa del mondo. Si chiama Figazza Luxury e l’ha preparata per la prima volta Dino Forlin, un ristoratore di Bassano del Grappa. Impasto lievitato per 144 ore, farcia così composta: caviale di due varietà servite su cucchiai di madreperla, burrata artigianale e 260mg di oro commestibile, sia foglie che polvere. Servita con posate d’oro e accompagnata con un Dom Perignon del 2009 per la “modica” cifra di 200 euro. “Voglio celebrare il ritorno a Vicenza dell’arte orafa. ... Leggi su ilfattoquotidiano

