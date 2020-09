La D’Urso è Miranda Priestly nel promo per il Live della domenica (Di martedì 8 settembre 2020) Barbara D’Urso è tornata da ieri in onda con Pomeriggio 5, ma a fare furore in queste ore è il video in cui la D’Urso è Miranda Priestly. Nelle scorse ore infatti è stato rilasciato un video con cui la D’Urso promuove il ritorno di domenica 13 settembre in prime time. Ci aveva già stupito in estate con lo spot unico per utte le sue trasmissioni, ma questa volta è andata oltre. Nel filmato la D’Urso è Miranda Priestly, figura di punta del film Il Diavolo Veste Prada. Il video in cui la D’Urso è Miranda Priestly Ecco il video pubblicato sul profilo di Davide Maggio. Live non è la D'Urso, ma è Miranda ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

Notiziedi_it : Barbara D’urso nei panni di Miranda Priestly de’ “Il diavolo veste prada”: Promo Live non è la d’urso | Video Media… - venusgomvez : ma il video di barbara d'urso che fa miranda del diavolo veste prada CHE TRASH HELP SKDJSIDJISJD - onlysax : RT @davidemaggio: Live non è la D'Urso, ma è Miranda Priestly Il promo shock d'urso-centrico ?? - Vale41229116 : RT @DextertheB: L'occhiolino finale di Miranda d'Urso mi ha messo ko ?? #Pomeriggio5 #noneladurso - Ginni2018 : Aspetto con ansia chiunque pubblichi il video di Miranda D'Urso. È la cosa più riuscita degli ultimi 10 anni?????????????? #pomeriggio5 -