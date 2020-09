La duchessa e il legame con Lady Diana: la smentita di Keira Knightley (Di martedì 8 settembre 2020) Keira Knightley ha negato che la protagonista de La duchessa fosse in alcun modo legata alla figura di Lady Diana. Keira Knightley ha recentemente negato che La duchessa, film del 2008 diretto da Saul Dibb, avesse alcun legame con la figura di Lady Diana, al contrario di quanto affermato dai critici e dalla stampa, affermando che il suo personaggio era estremamente interessante e che quindi non c'era bisogno di alcun confronto. Il film è stato ampiamente pubblicizzato con collegamenti con la principessa Diana, che era una discendente diretta della famiglia di Georgiana, The Spencers, usando la sua immagine nei trailer con uno slogan: "C'erano tre persone nel suo ... Leggi su movieplayer

