La drammatica vicenda di Teresa Scavelli, 46enne uccisa per salvare i bambini cui faceva da baby sitter (Di martedì 8 settembre 2020) E’ riuscita a salvare i tre piccoli affidateli, ma ha perso la vita – assassinata da un giovane con problemi psichiatrici. E’ la storia di Teresa Scavelli, 46enne originaria della Calabria ma da lungo tempo trasferitasi nel veronese dove viveva con il marito Salvatore Elia e i figli maggiorenni Simone, Giuseppe e Sarah. La donna … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

CarloV48472671 : @PBerizzi Ah scusa! Ora ho capito il senso del post. Utilizzare la vicenda drammatica di Willie per poter far propa… - globalistIT : - TheBookmarkit1 : 'Enea, lo straniero' è un libro dolce e competente. Racconta la vicenda mitica di Enea con poesia, lasciandone inte… - DiNapoliSilvio : - ligi_p : @GiancarloDeRisi Venezia, 7 set – Una drammatica vicenda all’insegna del degrado e della povertà avvenuta ieri nei… -

Ultime Notizie dalla rete : drammatica vicenda

NewNotizie

Comunque la si pensi, la storia va conosciuta e studiata in tutti i suoi aspetti ed eventi, senza lasciare zone d’ombra. Per questo non deve sembrare superflua la pubblicazione di un libro recente, un ...Roma – “Non si tratta di attacchi ai medici, ma di responsabilita’ legate alla dirigenza di determinati reparti. Chiaramente e’ stata fatta una sospensione preventiva del personale, perche’ a livello ...