La crisi e il Coronavirus segnano la Uefa e le casse dei club dopo gli sconti alle emittenti tv

Il Covid-19 sta avendo un grosso impatto sulla salute mentale: da marzo a oggi in Italia si sono registrati 71 suicidi e 46 tentati suicidi, presumibilmente correlati a Covid, a fronte di un numero di ...

Tredici milioni di lavoratori aspettano un nuovo contratto

La maggior parte degli accordi è scaduta da più di 13 mesi ma ci sono categorie che aspettano il rinnovo da 12 anni ROMA. Sono più di 13 milioni i lavoratori in attesa di un aumento di stipendio: 3,2 ...

