La catastrofica eruzione di White Island e gli avvertimenti rimasti inascoltati: cosa è accaduto il 9 dicembre 2019 e il precedente del 27 aprile 2016 (Di martedì 8 settembre 2020) Il vulcano neozelandese di White Island ha lanciato più volte avvertimenti sul suo potenziale devastante, ma sono rimasti inascoltati. Erano le 21:35 quando si sono registrati sollevamenti all’interno del cratere, seguiti alle 22:03 da una pioggia di materiali, ed alle 22:11 da un boato con una emissione di ceneri in atmosfera: vapore e detriti, di colore verde per la natura idrotermale della roccia, hanno invaso il percorso escursionistico a una velocità di 11 metri al secondo, per ridiscendere lungo la baia sudorientale. Questa eruzione si è verificata su Whakaari/White Island, in Nuova Zelanda, il 27 aprile 2016, ben 3 anni prima della catastrofe del dicembre ... Leggi su meteoweb.eu

La lunga estate dell’anno 79 d.C., si concluse tragicamente per città, centri abitati e agglomerati urbani: Il Vesuvio, che ha già aveva dato segni di attività tellurica dieci anni prima, come per i s ...

