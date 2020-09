La Cassazione: 'Mandare foto hard a minorenni su Whatsapp è violenza sessuale' (Di martedì 8 settembre 2020) Storica svolta della Cassazione . Con la sentenza della terza sezione penale, da oggi inviare foto hot a un minorenne tramite app di messaggistica, come Whatsapp, è considerato reato di violenza ... Leggi su leggo

Storica svolta della Cassazione. Con la sentenza della terza sezione penale, da oggi inviare foto hot a un minorenne tramite app di messaggistica, come Whatsapp, è considerato reato di violenza sessua ...E' legittimo contestare il reato di violenza sessuale a chi invia foto hard tramite WhatsApp a un minorenne, reato per il quale è prevista la custodia cautelare in carcere. La terza sezione penale del ...