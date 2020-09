La Cassazione ha detto che si può accusare di violenza sessuale chi manda immagini pornografiche su WhatsApp (Di martedì 8 settembre 2020) La Corte di Cassazione ha stabilito, con una sentenza depositata oggi, che è legittimo accusare di violenza sessuale chi invia fotografie pornografiche a una persona minorenne tramite app di messaggistica come WhatsApp. La Corte si è espressa su questo tema Leggi su ilpost

lucio22673283 : Cassazione, inviare foto hard a minorenni è violenza sessuale - Linus2k : @LaRobiErre @LucaBizzarri Ci sono implicazioni morali in questa vicenda che non necessitano di attendere la Cassazi… - Linus2k : @giuliaselvaggi2 @LucaBizzarri E non credo serva attendere la Cassazione per dire mezza parola su “alla fine hanno… - michele83 : @s_tronkthinking Detto sinceramente ho vissuto per anni in America tra Miami e New York li le forze dell'ordine se… - ChilErminia : ALLA ' CARLONA '. 'Imbroglione? Certo, è la Cassazione che lo ha detto: ha pagato per comprarsi un giudice. C'è qua… -

Ultime Notizie dalla rete : Cassazione detto La Cassazione ha detto che si può accusare di violenza sessuale chi manda immagini pornografiche su WhatsApp a una persona minorenne Il Post La nuova sentenza della Cassazione in ordine all'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni

(AGR) Con una sentenza epocale, emessa alla vigilia dello scorso ferragosto, la Corte di Cassazione si è espressa su di un argomento ultimamente molto dibattuto e particolarmente sentito, stabilendo u ...

Cesare Battisti: «Inizio lo sciopero della fame»

«Avendo esaurito ogni altro mezzo per far valere i miei diritti, mi trovo costretto a ricorrere allo sciopero della fame totale e al rifiuto della terapia». Così Cesare Battisti, l’ex terrorista dei P ...

(AGR) Con una sentenza epocale, emessa alla vigilia dello scorso ferragosto, la Corte di Cassazione si è espressa su di un argomento ultimamente molto dibattuto e particolarmente sentito, stabilendo u ...«Avendo esaurito ogni altro mezzo per far valere i miei diritti, mi trovo costretto a ricorrere allo sciopero della fame totale e al rifiuto della terapia». Così Cesare Battisti, l’ex terrorista dei P ...