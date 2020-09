La casetta nel bosco di Antonella Clerici è finita ed è il suo angolo pieno di ricordi (Foto) (Di martedì 8 settembre 2020) Dalla sua casa nel bosco Antonella Clerici mostra un altro indizio ma in realtà è solo un modo per dire che i lavori proseguono, che lo studio prende forma e che manca sempre meno alla prima puntata di E’ sempre mezzogiorno. Sono Foto che Antonella Clerici posta sul suo profilo social ma ci sono anche le storie che raccontano delle sue giornate e dei posti del cuore. Dettagli che arrivano dalla sua casa nel bosco e poi c’è la casetta in legno, la casa dentro il bosco. Alessandro Cattelan commenta che la sua casetta nel bosco è un camerino. E’ infatti piena di ricordi, di Foto della conduttrice, di momenti di spettacolo e di ... Leggi su ultimenotizieflash

La casetta nel bosco di Antonella Clerici è finita ed è il suo angolo pieno di ricordi (Foto) Alla Targa Cecina è un Palazzi pigliatutto, al Campaciocchi resta solo la corsa podistica

Quest’anno, per la prima volta, le gare della storica manifestazione si sono disputate a porte chiuse al campo d’atletica di via Aldo Moro CECINA. Con la doppietta del rione Palazzi (MiniTarga e Targ ...

Furto alla casetta della sagra a Cornei

Rubati alcolici e attrezzature. Il danno è di circa 500 euro perché la porta è stata divelta da chi si è introdotto Alpago Furto con scasso alla casetta della sagra di Cornei. Giovedì sera uno dei rag ...

