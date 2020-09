La casa di carta, Pedro Alonso (Berlino): "Ho scoperto di avere origini sarde" (Di martedì 8 settembre 2020) Pedro Alonso, star della serie Netflix La casa di carta ha infatti rivelato di aver scoperto grazie al test del DNA di avere in parte origini sarde. C'è un po' di sardegna in Berlino. Pedro Alonso, star della serie Netflix La casa di carta ha infatti rivelato durante una intervista al Corriere della sera, rilanciata poi da L'Unione sarda, di avere origini sarde. L'attore ha spiegato di aver fatto, tempo fa, il test del DNA per scoprire quali fossero le sue origini e il risultato lo ha sorpreso non poco. "Ho scoperto di avere ... Leggi su movieplayer

UnioneSarda : #Sardegna - #Berlino della #CasaDiCarta: 'Ho scoperto di avere origini sarde' - cinemaniaco_fb : ?????????????? La casa di carta, Pedro Alonso (Berlino): 'Ho scoperto di avere origini sarde' - nanodagiardin0 : niente di più vero. adoro la casa di carta, ma élite >>>>> - quelcassettinoo : @amerailfinalee lucifer, skam , la casa di carta e elite?? - AngeloA91693621 : @TheDebEmpire È capitato, ma aveva variato di poco... Ma poi dopo un turno di lavoro che arrivi a casa e hai pure m… -