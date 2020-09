La Bellanova alle Fattorie Garofalo: “Eccellenza da sostenere per il futuro dei giovani” (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCapua (Ce) – Nel tardo pomeriggio di ieri, la ministra alle Politiche Agricole, Teresa Bellanova, accompagnata dal consigliere delegato per l’Agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo, ha visitato a Capua (Caserta) lo stabilimento industriale “Casaro del Re” del gruppo Fattorie Garofalo, uno dei cuori pulsanti della produzione di Mozzarella di bufala campana Dop. E ha manifestato il suo entusiasmo per i risultati raggiunti. A fare gli onori di casa il presidente Raffaele Garofalo, che nel ringraziare la ministra per l’attenzione riservata ha sintetizzato in poche battute i numeri realizzati dal gruppo,impegnato nell’allevamento bufalino e nella produzione di Mozzarella di bufala ... Leggi su anteprima24

myfruit : Macfrut Digital: è il momento del taglio del nastro (virtuale) La ministra Bellanova in collegamento video alle 8:3… - comristorazione : Angelo Gaja: la crisi del vino sarà lunga, anche perchè la Bellanova è mal consigliata Iscriviti alle newsletter di… - stefaniagianna5 : @RadioSavana le preziose risorse umane della ministra Bellanova back in action. se vi sta bene tenitaville ( tenet… - Oscar36139420 : @matteosalvinimi SenatorDemagogo, ho perso il conto, sono 5 o 6 le barricate parlamentari da fare? dica che fine ha… - giuliaforpeace : RT @MacfrutFiera: La Ministra Teresa Bellanova inaugura Macfrut Digital Al via martedì 8 settembre la kermesse digitale dell’ortofrutta. A… -