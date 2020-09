L’8 settembre della politica italiana (Di martedì 8 settembre 2020) Nella corta memoria storica di questo Paese, alcune date rimangono ben salde e diventano spesso espressioni di senso comune, usate in modo paradigmatico. È certamente il caso dell’otto settembre, divenuto sinonimo di grande confusione, della latitanza dei centri decisionali, del disimpegno e della fuga. Il celebre film del 1960 “Tutti a casa” diretto da Luigi Comencini e interpretato da Alberto Sordi e da Eduardo De Filippo, inizia da quel giorno del 1943 in cui l’Italia andò in pezzi e la maggior parte dei soldati cercò di liberarsi della divisa per raggiungere con mezzi di fortuna la propria città d’origine, specie se al Sud. Una situazione farsesca cui però fecero da limitato contraltare le scelte drammatiche e coraggiose di coloro che invece restarono ... Leggi su linkiesta

