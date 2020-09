Koulibaly Manchester City, De Laurentiis chiede almeno 75 milioni di euro (Di martedì 8 settembre 2020) . I citizens offrono 70, il presidente non cede Il Manchester City insiste per Kalidou Koulibaly. Il club inglese – si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – vuole assolutamente convincere il Napoli per cedere il difensore senegalese. Al momento la squadra di Guardiola ha alzato il tiro fino a 70 milioni di euro, mentre De Laurentiis vuole 75 milioni di euro. Il numero uno partenopeo non cede, ma si rischia un altro affare Allan. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, il #ManchesterCity prepara una nuova offerta per #Koulibaly - CalcioNapoli24 : - FutbolMonAmour : Bellissimo vedere come le cifre per #Koulibaly fluttuino a seconda del giorno e del giornale Ricostruendo la tratta… - MondoNapoli : GdS - Scontro De Laurentiis-Manchester City per Koulibaly: la situazione - - SiamoPartenopei : CorSport - 20mln di differenza tra City e Napoli per Koulibaly! Da Manchester pretendono di dialogare solo con Rama… -