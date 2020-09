Koulibaly, l'avvocato: "Se ADL non sarà accontentato allora resterà, ne sarei contento" (Di martedì 8 settembre 2020) Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto Fulvio Marrucco, agente ed avvocato tra gli altri di Koulibaly: "Nessuno conosce il prezzo di Kalidou, sicuramente in generale c'è stato nel post-Covid una diminuzione ... Leggi su tuttonapoli

Il gelo in una stanza. Napoli e Manchester City stanno parlando di Kalidou Koulibaly attraverso una terza persona, Fali Ramadani. Sarebbe come se moglie e marito, al momento della separazione, si rivo