Katy Perry si ispira a Taylor Swift per il nuovo documentario “succoso” sulla sua vita

Katy Perry si ispira a Taylor Swift per il suo nuovo documentario. Queste sono le ultime indiscrezioni che si sono rincorse a seguito delle ultime dichiarazioni dell'artista al The Daily Star, al quale ha parlato dell'imminenza del progetto, che sarebbe strutturato proprio come Miss Americana. L'artista di Witness è appena diventata madre di Daisy Dove, avuta dal compagno Orlando Bloom che è già padre di un bambino avuto dalla precedente relazione con Miranda Kerr. La bambina ha già una sua madrina, Jennifer Aniston, che è stata incaricata di seguire il percorso della nuova nata. Nei giorni che sono seguiti al parto, Katy Perry ha voluto testimoniare i primi giorni con tanto di ...

