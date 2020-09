Karina Cascella attacca Gemma Galgani: “L’anziana e lo sbarbatello che discutono, mi scandalizza…” (Di martedì 8 settembre 2020) Ieri pomeriggio si sono riaperte le danze della nuova stagione di Uomini e Donne. Gemma Galgani è stata la protagonista indiscussa della puntata d’esordio, presentandosi al pubblico con tanto di lifting. Su Instagram, Karina Cascella ha commentato la dama, soffermandosi sul suo rapporto con Nicola Vivarelli. Karina Cascella attacca Gemma Galgani: “L’anziana e lo sbarbatello... L'articolo Karina Cascella attacca Gemma Galgani: “L’anziana e lo sbarbatello che discutono, mi scandalizza…” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

L'opinionista torna all'attacco contro i due discussi protagonisti del trono over di Uomini e Donne. Ieri, lunedì 7 settembre 2020, è finalmente partita la nuova stagione di Uomini e Donne. Tra i tant ...Karina Cascella ha stroncato la dama del trono over di Uomini e Donne Gemma Galgani in seguito alla rottura della frequentazione con Sirius. L’ex opinionista della famosa e chiacchierata trasmissione ...