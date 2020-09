Juventus Women, guai fisici anche per Cernoia (Di martedì 8 settembre 2020) Le ragazze della Juventus Women hanno iniziato alla grande la stagione con 3 vittorie su 3 partite in campionato, ma la condizione fisica scricchiola. Dopo lo stop del capitano Sara Gama dopo la sfida con l’Empoli, a causa di una lesione ai muscoli ischiocrurali, si ferma ai box anche il perno del centrocampo Valentina Cernoia, che si è fermata per un infortunio all’inguine nella sfida con San Marino. Mister Rita Guarino potrà comunque sfruttare il fatto che le sue giocatrici non riprenderanno il campionato prima di un mese,per via della pausa nazionali, cercando di recuperare al meglio i suoi due capisaldi. LEGGI anche: Calciomercato Juventus, Pirlo ha deciso: il futuro di Rugani... LEGGI anche: Juventus ... Leggi su tuttojuve24

