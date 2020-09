Juventus, Ronaldo ennesimo traguardo: 101 goal con il Portogallo (Di martedì 8 settembre 2020) Non pago di aver già scritto una fetta importante della storia di questo sport, Cristiano Ronaldo riesce ancora a raggiungere altri traguardi: con la doppietta di stasera contro la Svezia, sono 101 i goal in nazionale. Il fuoriclasse portoghese, di scena in serata nella Nations League con la nazionale portoghese, ha siglato una storica doppietta che lo consacra ancora una volta alla storia. Cristiano Ronaldo diventa così infatti il primo europeo a superare la soglia dei 100 goal con la nazionale e lo fa con una doppietta peraltro splendida. Il portoghese, che con la sua nazionale è già detentore del titolo avendo vinto la prima edizione della Nations League, era stato costretto causa infortunio a saltare la prima sfida con la Croazia per un’infezione al piede. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24

La nuova Juventus di Andrea Pirlo per ora vive soltanto nel mondo delle idee. Tra impegni per le nazionali e un mercato destinato a cambiare volto all'attacco, bisognerà attendere per poter capire la ...

Cristiano Ronaldo e la carica del 101 gol. Troppa Francia per la Croazia

La notte di Cristiano Ronaldo. La notte dei 100 gol. Diventati durante la serata 101. Il Portogallo batte in trasferta la Svezia (0-2) ringraziando, ancora una volta, CR7. L’attaccante della Juventus, ...

