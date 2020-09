Juventus, Kulusevski elogia Ronaldo: “Dimostra sempre di essere il migliore” (Di mercoledì 9 settembre 2020) “Il suo secondo gol è stato più bello del primo, ha fatto la differenza. Rimani impressionato quando lo vedi giocare, è davvero incredibile. Cristiano dimostra a ogni partita di essere il migliore. Sono fortunato a poter giocare con lui nella Juventus“. Questo è l’elogio formulato da Dejan Kulusevski, ex stella del Parma e attualmente esterno offensivo della nuova Juventus di Andrea Pirlo, diretto a Cristiano Ronaldo. Il calciatore svedese ha evidenziato la prestazione straordinaria del talento lusitano al termine di Svezia-Portogallo, sfida caratterizzata dalla doppietta del numero 7 bianconero, ai microfoni di TV4. Leggi su sportface

BiRaskolnikov : Pic di Barella che all’età nella quale Kulusevski firmava per la Juventus saliva sugli sgabelli da mungitura per pr… - ValeBlackStar : RT @CMJuve18: ????? #CR7 dà la sua benedizione a Dejan #Kulusevski, dopo averlo sfidato questa sera: 'Vedo in lui un grande potenziale e un g… - JuveTweetBot : RT @CMJuve18: ????? #CR7 dà la sua benedizione a Dejan #Kulusevski, dopo averlo sfidato questa sera: 'Vedo in lui un grande potenziale e un g… - Elisa85908125 : RT @CMJuve18: ????? #CR7 dà la sua benedizione a Dejan #Kulusevski, dopo averlo sfidato questa sera: 'Vedo in lui un grande potenziale e un g… - oscarvalle1984 : RT @CMJuve18: ????? #CR7 dà la sua benedizione a Dejan #Kulusevski, dopo averlo sfidato questa sera: 'Vedo in lui un grande potenziale e un g… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Kulusevski ESCLUSIVA TJ - Cinquini: "Che Juve con Kulusevski e Arthur! Se arrivasse Suarez...". Sull'esperienza... Tutto Juve Chiesa, Locatelli, Pogba: colpi Juve in lista d’attesa

Gli effetti economici del Covid hanno congelato il mercato e tre obiettivi bianconeri. Paratici rimanda gli assalti alla prossima stagione, però i due azzurri potrebbero essere prenotati prima TORINO ...

RONALDO incorona KULUSEVSKI: "Vedo in lui grandissimo talento e potenziale, oggi l'ho osservato e mi sono divertito. Segneremo tanti gol insieme"

Cristiano Ronaldo ha affossato la Svezia di Kulusevski con una straordinaria doppietta. Alla fine del match, però, CR7 ha speso parole importanti per il neo compagno di squadra nella Juventus. Tuttoju ...

Gli effetti economici del Covid hanno congelato il mercato e tre obiettivi bianconeri. Paratici rimanda gli assalti alla prossima stagione, però i due azzurri potrebbero essere prenotati prima TORINO ...Cristiano Ronaldo ha affossato la Svezia di Kulusevski con una straordinaria doppietta. Alla fine del match, però, CR7 ha speso parole importanti per il neo compagno di squadra nella Juventus. Tuttoju ...