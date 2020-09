Juventus, il rinnovo di Dybala inizia a farsi concreto? (Di martedì 8 settembre 2020) La Juventus sembra aver preso la sua decisione definitiva per quanto riguarda il futuro di Paulo Dybala in bianconero. L’argentino è in scadenza di contratto nel 2022 e le voci di un possibile addio sembrano circolare già da diverse stagioni. Ultima per ordine cronologico quella consumatasi circa un anno addietro, quando, durante la sessione estiva del 2019, la Joya sembrava ad un passo dall’addio alla Vecchia Signora, alla ricerca di nuovo energie per imbastire il progetto Sarri. Ma, come ben sappiamo, la nave dell’ex Napoli è affondata, ma i suoi uomini, al contrario del capitano stesso, sono rimasti a bordo, al fine di trasformare questo relitto in un nuovo splendido gioiello grazie al lavoro iniziato con mister Pirlo. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Sabatini: ... Leggi su tuttojuve24

