Juventus, hai visto che Locatelli? E Marchisio lo incensa su Twitter (Di martedì 8 settembre 2020) Non è passata inosservata la prova di Manuel Locatelli disputata ieri sera con la maglia della Nazionale Italiana contro l’Olanda. Il centrocampista del Sassuolo ha giocato una partita di grandissimo livello nell’Italia schierata da Roberto Mancini confermandosi uno dei migliori in campo. L’ex Milan ha recuperato un’infinità di palloni, è stato al centro del gioco finché non è uscito. La prestazione di Locatelli dimostra apertamente il motivo per cui anche la Juventus sarebbe interessata al giocatore: ha delle qualità indiscutibili. Tutto ciò evidenzia anche il motivo per cui da settimane starebbe andando avanti un braccio di ferro tra bianconeri e Sassuolo, con i neroverdi che non vorrebbero in alcun modo cedere il proprio gioiellino. Infatti, l’allenatore ... Leggi su tuttojuve24

BERAT DJIMSITI - Sta per cominciare la sua terza stagione di fila con la maglia dell’Atalanta. 34 presenze e 2 gol sono un bottino notevole da cui ripartire per un centrale di difesa, in una squadra c ...

Roma, Zaniolo fuori per 6 mesi: un colpo per la squadra, cosa cambierà?

Rottura completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Operazione prevista a Villa Stuart per domani. Tempi di recupero: sei mesi. La Roma dovrà di nuovo fare a meno di Nicolò Zanio ...

