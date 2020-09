Juventus, da Szczesny a Ronaldo: Pirlo ha scelto i suoi capisaldi (Di martedì 8 settembre 2020) L’estate sportiva più corta di sempre è finita in un batter d’occhio, e la nuova Juventus di Pirlo deve subito essere pronta a riprendere da dove aveva finito. La Serie A è alle porte e tra vacanze e impegni nazionali, l’allenatore bianconero ha avuto tempi stretti e scarsa possibilità di testare la rosa a sua disposizione. Con ancora una non ben definita situazione del reparto offensivo, e un centrocampo da risistemare dopo il disastro mostrato l’anno scorso, anche il calciomercato può essere un’arma a doppio taglio. Il 20 settembre all’Allianz Stadium la Juve dovrà ospitare la Sampdoria nella prima di campionato, e quasi tutto, tra modulo ed interpreti, è un’incognita. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, se salta Suarez addio anche ... Leggi su tuttojuve24

Amichevole tra Juventus e Novara a ridosso dell'inizio del campionato: tutto sulle formazioni e su come vedere il match in tv e streaming. Il calcio d'avvio del nuovo campionato si avvicina e la Juven ...Despite last season's Scudetto win being Juventus' ninth consecutive league title triumph, things weren't as rosy as they seemed from the outside in Turin. Then ...