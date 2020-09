Juventus, contatto telefonico con Dybala per il rinnovo (Di martedì 8 settembre 2020) Contatti tra la Juventus e Paulo Dybala in chiave rinnovo, anche se al momento soltanto telefonico. La dirigenza bianconera ha parlato con l’entourage del calciatore e ha proposto dieci milioni di ingaggio ma raggiungibili tra parte fissa e bonus, mentre il giocatore argentino vorrebbe raggiungere la doppia cifra soltanto con la parte fissa. In ogni caso, la sensazione è che l’accordo possa arrivare seppur con più fatica. Leggi su sportface

