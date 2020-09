Juventus, Agnelli lancia l’allarme: “4 miliardi in meno” (Di martedì 8 settembre 2020) Il presidente della Juventus e dell’ECA Andrea Agnelli ha aperto la 24° assemblea generale dell’European Club Association, chiamata a discutere delle problematiche derivate dall’emergenza sanitaria. Agnelli è stato subito chiaro e preciso nell’esaminare come nei prossimi anni la perdita economica sarà ingente: “Le stime parlano di un crollo dei ricavi pari a 4 miliardi nei prossimi due anni. E, secondo la Fifa, il 90% di questa perdita sarà relativa ai soli club. In sostanza, circoleranno meno soldi. Ci sarà una discesa drammatica dell’Ebitda che si rivelerà o potenzialmente si potrebbe rivelare una crisi di cassa per la maggior parte dei club”. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, nuovo attaccante per Pirlo: la ... Leggi su tuttojuve24

