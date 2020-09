Juve, Sarri subito "nemico": nessuno sconto ai bianconeri (Di martedì 8 settembre 2020) Il tecnico, da poco esonerato, ha respinto la proposta di Andrea Agnelli sulla risoluzione del contratto: resterà a libro paga per 6 milioni Leggi su 90min

