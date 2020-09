Jasmine Carrisi | La foto in costume mette alla prova la gelosia di Albano (Di martedì 8 settembre 2020) Jasmine Carrisi si sfoga, durante un’intervista rilasciata al settimanale Dipiù, sulla gelosia di papà Albano, raccontando un aneddoto divertente. Il periodo magico di Jasmine La primogenita di Albano e Loredana Lecciso sta vivendo un momento importante, caratterizzato dal suo debutto nel mondo della musica con il suo singolo Ego. La trapper di casa Carrisi infatti … L'articolo Jasmine Carrisi La foto in costume mette alla prova la gelosia di Albano proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

tempoweb : #Jasmine Carrisi Lo sfogo su papà #albano finisce su #TikTok - NikeSkywalker : RT @NikeSkywalker: #JasmineCarrisi: “Essere figlia di Al Bano mi ha fatto soffrire”. E svela un desiderio – #Jasmine - NikeSkywalker : #JasmineCarrisi: “Essere figlia di Al Bano mi ha fatto soffrire”. E svela un desiderio – #Jasmine - zazoomblog : Jasmine Carrisi confessione su Al Bano: “Mi ha fatto soffrire…” - #Jasmine #Carrisi #confessione #Bano: - zazoomblog : Jasmine Carrisi senza veli lontano da Albano: “Mi ha conquistata la sua simpatia” - #Jasmine #Carrisi #senza… -

Ultime Notizie dalla rete : Jasmine Carrisi

Jasmine Carrisi rimproverata dal papà Al Bano perchè poco coperta. Il commento del cantante. Come il papà, Jasmine Carrisi ha deciso di dedicarsi alla musica e nel video del suo nuovo singolo appare p ...Ricordo ancora quando, da bambina, vidi esibirsi mio papà Al Bano in uno dei suoi tanti concerti. Rimasi a bocca aperta nel vedere quanto amore avesse il pubblico per lui. Dissi a me stessa: “È incred ...