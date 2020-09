Italia, Zaniolo schock: confermata la rottura del legamento crociato sinistro. Le ultime (Di martedì 8 settembre 2020) Brutte notizie per Nicolò Zaniolo.VIDEO Olanda-Italia, la Nazionale di Mancini rasenta la perfezione: i numeri della sfida in Nations LeagueDopo il brutto infortunio subito nel match di Nations League tra Olanda e Italia sono purtroppo arrivate le conferme dagli esami strumentali attuati questa mattina. Per la seconda volta nel giro di qualche mese il gioiello classe '99 della Roma ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il giocatore era stato costretto ad uscire al 42' del match dell'Amsterdam Arena in seguito ad uno scontro di gioco con il centrocampista orange e neo acquisto del Manchester United Van de Beek, lamentando in maniera evidente un problema al ginocchio.VIDEO ... Leggi su mediagol

OfficialASRoma : L’#ASRoma comunica che Nicolò Zaniolo ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro durante Olanda-Italia… - DiMarzio : Infortunio #Zaniolo, si teme lesione al legamento del ginocchio sinistro - Vivo_Azzurro : #NationsLeague ?? 42' ?? #ITALIA ?? #Kean ?? #Zaniolo Infortunio al ginocchio per Zaniolo, costretto ad uscire dal… - Mediagol : #Italia, #Zaniolo shok: confermata la rottura del legamento crociato sinistro. Le ultime - iljackmora : ?? Infortunio #Zaniolo, è rottura del crociato anteriore sinistro: i dettagli ???? #ASRoma #Italia #ForzaNicolo… -