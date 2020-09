Italia Under 21, che disfatta: la Svezia vince 3-0! (Di martedì 8 settembre 2020) Una disfatta. Questo l’esito del match di qualificazioni europee appena concluso tra Svezia e Italia Under 21. E’ la prima sconfitta nel girone, è la prima assoluta dell’era Nicolato. Una prima, sì, ma da ricordare. Perché Cutrone e compagni non tirano praticamente mai in porta, dimostrandosi poi fragili dalla cintola in giù. I gol degli avversari arrivano tutti per disattenzioni in fase di non possesso, tra errori dei singoli (come quello di Adjapong nella seconda marcatura) ed errori di posizione che hanno portato a subire più di un contropiede. Gli azzurrini risentono, e non è offesa nasconderlo, anche di quei calciatori come Locatelli che avrebbero potuto sicuramente fare del proprio meglio in una partita del genere. Ma la prestazione di ieri del ... Leggi su calcioweb.eu

spaziocalcio : #Under21, brutta sconfitta dell'#Italia: gli #Azzurrini perdono l'imbattibilità in Svezia #SWEITA #SveziaItalia… - CalcioWeb : #ItaliaUnder21, che disfatta: la Svezia vince 3-0! - - sportli26181512 : #Under21, figuraccia Italia: che tonfo in Svezia!: Nel match valido per le qualificazioni ad Euro 2021 gli azzurrin… - sportli26181512 : Disastro Italia! Gli azzurrini perdono 3-0 in Svezia: Disastro Italia! Gli azzurrini perdono 3-0 in Svezia La squad… - cmdotcom : Disastro #Italia #Under21: ko 3-0 in #SveziaItalia Zero idee e senza gioco, così si fa dura arrivare agli Europei [… -