Italia U21, sconfitta amara per Nicolato: passa la Svezia 3-0 (Di martedì 8 settembre 2020) Dopo la vittoria in amichevole contro la Slovenia, l’Italia Under 21 di Paolo Nicolato crolla al primo vero impegno stagionale contro la Svezia, nella gara valida per la qualificazione ai prossimi Europei di categoria. Gli azzurrini non entrano mai nel vivo nella sfida a Kalmar contro i pari età svedesi e si interrompe la fascia di imbattibilità. Tre punti d’oro per la Svezia che passa con Almqvist (doppietta) ed Henriksson, inutile il duo Cutrone-Pinamonti che non punge bene in fase offensiva. Resta prima l’Irlanda con 16 punti (e una gara in più), Italia a ruota con 13 punti e con un punto di vantaggio sull’Islanda. Foto: twitter Italia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

