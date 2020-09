Istat vede segnali miglioramento economia. Ma Fitch gela con revisione PIL al ribasso (Di martedì 8 settembre 2020) (Teleborsa) – L’Istat vede una flebile luce in fondo al tunnel e rileva timidi segnali di ripresa dell’economia italiana, associata ad un recupero dell’export, in un panorama internazionale in “progressivo miglioramento”. E’ quanto emerge dall’ultima nota mensile dell’Istituto. “Dopo il crollo di marzo e aprile l’economia mondiale ha iniziato a mostrare segnali di progressivo miglioramento“, conferma l’Istat, citando il “rimbalzo significativo” registrato a giugno dal commercio internazionale, che nel secondo trimestre è diminuito del 12,5%. “La caduta del PIL italiano del secondo trimestre – aggiunge – è associata ... Leggi su quifinanza

