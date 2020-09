Istat: “A luglio vendite al dettaglio -2,2%, anno su anno -7,2%”. Il coronavirus spinge solo il commercio online (Di martedì 8 settembre 2020) I dati Istat sulle vendite al dettaglio di luglio 2020 confermano la crisi dei consumi che in Italia prosegue anche dopo la fine del lockdown. Rispetto a giugno, l’Istituto nazionale di statistica registra una diminuzione del 3,1% in volume delle vendite e del 2,2% in valore di incassi. In calo sia le vendite dei beni non alimentari (-4,8% in volume e -3,2% in valore), sia quelle dei beni alimentari anche se con (-0,8% in volume e -1% in valore). Unica eccezione il commercio elettronico, cresciuto dell’11,6%. Nei primi sette mesi dell’anno le vendite al dettaglio sono diminuite nel complesso dell’8,5%, ma il commercio online come da attese ... Leggi su ilfattoquotidiano

