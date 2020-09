Ispirazione, creatività e Visione in fotografia (Di martedì 8 settembre 2020) Fare buona fotografia: credo sia l’obiettivo comune di tutti noi fotografi, nonché il nostro punto di arrivo, dopo anni e decenni di fotografie scattate. Fare buona fotografia è qualcosa che non sappiamo quando e se mai avverrà, anche perché, quali giudici di noi stessi, tendiamo sempre a vedere il peggio nelle immagini che abbiamo catturato. Eppure, fare buona fotografia, è qualcosa alla portata di tutti ed è basata su pilasti, o cardini che dir si voglia: Ispirazione, Creatività e Visione fotografica. Fare buona fotografia significa applicarsi con estro, e non spendere migliaia di euro per dell’attrezzatura del tutto inutile. Fare buona fotografia è possibile anche con una banalissima point & ... Leggi su fotografareindigitale

