“Irregolarità nella classifica sulla facilità di fare impresa”. La Banca Mondiale stoppa il report accusato di penalizzare governi socialisti e Paesi con sistemi di protezione sociale più forti (Di martedì 8 settembre 2020) Cina, Azerbaijan, Emirati Arabi e Arabia Saudita, secondo le indiscrezioni. Ma negli ultimi anni anche Cile, Armenia, India. È lunga la lista dei Paesi coinvolti dagli errori e dalle irregolarità del popolare report della Banca Mondiale, Doing Business, che oggi classifica 190 Paesi nel mondo (erano 133 nella prima edizione del 2003) rispetto all’ambiente economico e regolatorio. Uno strumento chiave per i governi di tutto il mondo, per attrarre investimenti e supportare le politiche di riforma. E per questo a rischio strumentalizzazioni, sia in virtù della filosofia con cui il rapporto è costruito, sia nella raccolta e nell’analisi dei dati. Non a caso aveva attirato sempre più critiche e ... Leggi su ilfattoquotidiano

