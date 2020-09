Irama spiega la separazione da Francesco Facchinetti: perché ha cambiato manager? (Di martedì 8 settembre 2020) Irama non parla spesso dell’addio all’ex manager Francesco Facchinetti, a capo dell’agenzia Newco. Lo ha fatto di recente nel corso di un’intervista realizzata da Rockol per la presentazione dell’album Crepe, appena rilasciato. Irama racconta il suo percorso artistico e la pubblicazione di Crepe con uno sguardo molto più ampio. Guarda al mercato e ai nuovi artisti italiani, che invita a porre particolare attenzione ai contratti che firmano, spiega la sua personale visione del mondo della musica e accenna al rapporto con l’ex manager Francesco Facchinetti. La notizia di un litigio tra i due ha raggiunto il web ormai più di un anno fa ma nessuno dei due aveva dato ... Leggi su optimagazine

Spetta a Irama il compito di risvegliare il mercato discografico italiano dopo la consueta pausa estiva, in vista di un autunno che - al momento - si preannuncia poco affollato di uscite (lo stop forz ...

al numero 1: ora punto all’estero

Quello che sta vivendo Irama è decisamente un periodo d’oro: sulla scia del successo del suo brano Mediterranea (record di ascolti su Spotify) lo scorso 28 agosto ha pubblicato un nuovo ep, Crepe, sub ...

