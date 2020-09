“Io, licenziato dalla TV di Stato bielorussa per aver manifestato contro Lukashenko” (Di martedì 8 settembre 2020) Nel giorno in cui in Bielorussia si cercano, invano, notizie sulla scomparsa di Maria Kolesnikova, attivista rapita nel tardo pomeriggio di ieri, giungono alla cronaca ulteriori inquietanti notizie, come il licenziamento di numerosi giornalisti filo-democratici che avrebbero perso il lavoro per aver partecipato alle proteste contro Lukashenko. TPI ha interviStato in esclusiva Peter Polevikov, 29 anni, dipendente di una TV statale bielorussa, licenziato per aver sostenuto la causa pro-democrazia. Peter è sollevato dal poter parlare con i media occidentali. Non capita spesso, e dice che questo lo fa sentire meno solo. Peter, cos’è successo di preciso? Lavoravo in uno dei principali canali della TV statale bielorussa come tecnico del suono. Dopo le ... Leggi su tpi

_giulsz : ma voi ci pensate come si sentiva seb quando l'hanno chiamato per dirgli che è licenziato? perché io si, ma non so… - demadeefy : RT @Matteo86057623: #Barella non ha esperienza perchè viene dal #Cagliari.. l'avesse detta Luciano questa cosa qua l'avrebbero licenziato a… - Matteo86057623 : #Barella non ha esperienza perchè viene dal #Cagliari.. l'avesse detta Luciano questa cosa qua l'avrebbero licenzia… - eflatmajor73 : @iannetts70 Ma appunto io ero rimasto che lo avevano licenziato o sospeso. - LDurnea : Caro amico, nel frattempo sta andando tutto a meraviglia; Nei prossimi anni il mondo sarà sotto sopra: dopo che è s… -

Ultime Notizie dalla rete : “Io licenziato Il phishing colpisce in modo mirato e si diversifica durante l'epidemia di COVID-19 Affaritaliani.it