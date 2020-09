Inviare foto hard su WhatsApp a minorenni è violenza sessuale: la sentenza della Cassazione (Di martedì 8 settembre 2020) La sentenza della Cassazione su foto hard a minorenni. Inviarle su WhatsApp è violenza sessuale. ROMA – Secondo la Cassazione Inviare foto hard a minorenni su WhatsApp è violenza sessuale. La sentenza della Corte Suprema è arrivata dopo il ricorso di un uomo di 32 anni, iscritto sul registro degli indagati per aver condiviso alcuni messaggi “allusivi e sessualmente espliciti“ ad una ragazza con meno di 18 anni. Il Tribunale de Riesame aveva confermato la custodia cautela con i giudici della ... Leggi su newsmondo

HuffPostItalia : Cassazione, inviare foto hard via WhatsApp è violenza sessuale - a70199617 : RT @fattoquotidiano: “Violenza sessuale è anche inviare foto hard via Whatsapp a un minore”: la decisione della Corte di Cassazione https:/… - Salvo_Parisi : RT @Adnkronos: E' violenza sessuale inviare #foto hard a minore su #Whatsapp - sacspo : La sentenza. La Cassazione: «Inviare foto hard a un minore è violenza sessuale» - danielecina : La Cassazione: inviare foto hard a un minore su WhatsApp è violenza sessuale -

Ultime Notizie dalla rete : Inviare foto

La sentenza della Cassazione su foto hard a minorenni. Inviarle su WhatsApp è violenza sessuale. ROMA – Secondo la Cassazione inviare foto hard a minorenni su WhatsApp è violenza sessuale. La sentenza ...E' legittimo contestare la violenza sessuale anche a chi invia foto hard via WhatsApp a un minore. Lo ha stabilito la terza sezione penale della Cassazione lasciando in cella un 32enne indagato per av ...