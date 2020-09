Internazionali d’Italia, Nadal: “Foro Italico posto speciale, sarà mio primo torneo dopo stop” (Di martedì 8 settembre 2020) “Il Foro Italico per me è sempre un posto speciale“. Attraverso un videomessaggio mostrato nella conferenza stampa di presentazione degli Internazionali BNL d’Italia, Rafael Nadal esterna tutta la sua felicità per il ritorno in campo dopo il lungo stop causa pandemia. “Quest’anno, però, il Foro Italico per me sarà ancor più speciale – ha sottolineato il maiorchino -, perché sarà il mio primo torneo dopo lungo tempo senza giocare“. Nadal sarà dunque tra i protagonisti che scenderanno in campo dal 14 al 21 settembre a Roma. Leggi su sportface

